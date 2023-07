Einbruch in die Schwechater Badkantine

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Vorwoche im Freizeitzentrum eingebrochen. Die Täter hatten jedoch ein wohl zuvor ausgewähltes Ziel vor Augen: Den Kantinenbereich. So stiegen die Täter sowohl beim Kiosk als auch beim Imbiss ein und bedienten sich in beiden Fällen an der jeweiligen Kassenlade. Daraus nahmen sie das Bargeld an sich und verschwanden danach unerkannt. Allerdings dürfte es NÖN-Informationen zufolge Videoaufnahmen des oder der Täter geben. Diese werden nun vonseiten der Polizei ausgewertet.

Eine Nacht vor dem Coup im Freizeitzentrum waren die Diebe bereits in Mannswörth in eine Lagerhalle im Bereich der Südrandstraße eingestiegen. Dort verschwanden aus einer Kiste diverses Werkzeug. Um an das Diebesgut zu gelangen, wurden die Verschlüsse aus Aluminium aufgebogen. Auch hier ermittelt die Polizei.