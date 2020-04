Wirft man einen Blick auf den Webblog von Niklas Sinnabell, ist die Leidenschaft, mit der der Jungkoch sein Handwerk betreibt, beinahe greifbar. Im Mai wird er seine Ausbildung zum Koch, Kellner und Bürokaufmann abschließen. Sein primäres Ziel für die Zukunft sei es, die Freude am Kochen an andere Menschen weiterzugeben.

Die Begeisterung für die Zubereitung von Speisen dürfte ihm schon in die Wiege gelegt worden sein. „Mein Papa war immer sehr kochbegeistert“, erzählt Sinnabell im Gespräch mit der NÖN. Schon als Kind habe er gerne mit seiner Großmutter gebacken. „Dann ist auch der Berufswunsch in die Richtung gegangen“, lacht er.

Derzeit absolviert der 19-jährige Fischamender seine Ausbildung an der Gastgewerbefachschule am Judenplatz in Wien. Diese werde er im Mai abschließen. Praktische Erfahrungen konnte er bereits mit Praktika im In- und Ausland sammeln. Im Alter von 15 Jahren habe er bei einem Praktikum in Salzburg „die Basis gelernt“, doch das habe ihm nicht gereicht. „Ich habe mir früh gedacht, dass ich raus will, um die Welt zu sehen“, erzählt er. So ging es im Jahr darauf für ein weiteres Praktikum in ein 2-Sterne-Restaurant auf der Insel Sylt.

Koch-Dasein um die Welt zu sehen

Außerdem unterbrach er die Schule für ein Jahr und ging auf die Kanalinseln, um dort in einem 5-Sterne-Hotel zu arbeiten. „Die englische Küche gibt viel mehr her, als man glauben würde“, so Sinnabell über seine dortigen Erfahrungen.

Auch bei diversen Kochwettbewerben konnte der Jungkoch bereits sein Talent unter Beweis stellen. Er nahm am Falstaff Young Talents Cup sowie an einem Backwettbewerb von Gault Millau teil. „Man konnte neue Erfahrungen sammeln, weil man von der Jury interessantes Feedback bekommt“, so Sinnabell. Nach Abschluss der Gastgewerbefachschule könne er es sich vorstellen, auch noch eine Ausbildung zum Fleischer zu absolvieren. In Zukunft wolle er Kindern in Schulen und Kindergärten das Kochen näherbringen. „Ich würde die Freude am Kochen gerne weitergeben“, erklärt Sinnabell.

Passend dazu hat er vor Kurzem unter auf seine Webseite www.niklassinnabell.com seinen eigenen Blog gestartet, um auch online seine Ideen teilen zu können.

Regionalität und Saisonalität sind Sinnabell nach eigener Aussage ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund appelliert er gerade in Zeiten der Coronakrise dafür, örtliche Betriebe zu fördern. Auch in Bezug auf die Gastronomie sei ihm das ein wichtiges Anliegen. „Ich hoffe, dass die Leute auch auf die kleineren Gastronomen schauen“, hebt der Jungkoch hervor.