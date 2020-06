Im März und April dieses Jahres sorgten "Village DJ" Patrick Leiner und "Driver" Peter Hanzlik abendlich für gute Laune dank ihrer "Music against Corona"-Tour. Für Fronleichnam hat sich Pater Michele die Dienste des Duos (inklusive "Management in the cloud" und Live-Übertragung via Facebook) gesichert.

Auf dem – in Anlehnung das von Papst Johannes Paul II. populär gemachten Papamobil – zum Patermobil umfunktionierten und mit Blumen geschmückten Pritschenwagen rollten Pater Michele und Bruder Clemens im Anschluss an die Heilige Messe in der Wallfahrtskirche zu den Gläubigen und erteilten an 12 Orten in Maria Lanzendorf und Lanzendorf den Segen.

Die spezielle Art des Hochfestes des Leibes und Blutes Christi ist von der Bevölkerung gut angenommen worden, wenn auch hier oder dort die während diesen besonderen Zeiten geltende Abstandsregel (unabsichtlich) verletzt worden ist und aufgrund der Fortbewegungsart auf den Baldachin verzichtet werden musste. Besonders groß war die Freude über den geistlichen Besuch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegezentrums Maria Lanzendorf.

Wer die besondere Fronleichnamsprozession durch Maria Lanzendorf und Lanzendorf verpasst hat, kann sich das Video auf dem Facebook-Profil "Wir Lanzendorer" noch anschauen.