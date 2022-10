Kleinneusiedls Kinder lernen Musik

Seit Freitag bietet der Musikverein Kleinneusiedl Nachwuchsförderung an. Jugendreferentin Irina Bayer, ihre Stellvertreterin Regine Bucher sowie Musiklehrer betreuen die Sprösslinge bei ihrer musikalischen Früherziehung.

Angeboten werden alle Instrumente, den Anfang macht derzeit die Blockflöte. „Bei den Kindergartenkindern geht es vor allem um den Spaß an der Bewegung und der Musik. Die etwas älteren Kinder hingegen sind sehr konzentriert und motiviert bei der Sache. Ich glaube, sie werden schnell Fortschritte machen“, erklärt Jugendreferentin Irina Bayer im Gespräch mit der NÖN.

Die Eltern sind jedenfalls begeistert: „Es ist echt toll, dass es in der eigenen Gemeinde so ein großartiges Angebot für meine Kinder gibt“, erzählt Eva Schiller, Mutter von Valerie und Leo. Wolfgang Winkler, Vater von Marie, ergänzt: „Das Angebot vom Musikverein ist super, ich engagiere mit seit Jahren bei der Feuerwehr und dem Fußballverein, jetzt kann meine Tochter auch etwas in unserer Heimatgemeinde machen.“

Die Kinderstunden werden wöchentlich bis zur Weihnachtsfeier am 16. Dezember abgehalten. Danach geht es ab Jänner weiter, jedoch kann bei Interesse jederzeit quereingestiegen werden.

