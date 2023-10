Berit Barbosa plant Pikler-Geräteverleih „Movimenta“ in Schwechat

Kletterdreieck, Krabbelkiste oder Labyrinth sind Bewegungsgeräte nach Pikler-Pädagogikansätzen. Begründet wurde er von der ungarischen Kinderärztin Emilie „Emmi“ Pikler, die 1902 in Wien geboren und 1984 in Budapest gestorben war. Große Stücke auf diese Art der Erziehung, die sich der Eigeninitiative von Kinder zwischen 0 und 3 Jahren verschrieben hat, hält Berit Barbosa. Sie ist Gründerin des Unternehmens „Comigo“ mit Sitz in Schwechat und organisiert unter anderem Familientreffen in Ebergassing.

Gemeinsam mit der Wienerin Irmgard Henning-de Jong hat Barbosa mit „Movimenta“ nun ein neues Projekts in Leben gerufen. Unter dem Motto „Wir bringen Spiel und Bewegung ins Wohnzimmer“ will das Duo Pikler-Bewegungsmaterialien in Schwechat und Umgebung verleihen. Denn die Geräte sind kostspielig, so kostet ein Kletterdreieck ab 99 Euro aufwärts. „Durch den Verleih wird nicht nur der Geldbeutel geschont, sondern auch Nachhaltigkeit gefördert“, betonen Barbosa und Henning-de Jong.

Mindest-Startkapital von 9.000 Euro nötig

Um „Movimenta“ überhaupt richtig starten zu können, brauchen die Schwechaterin und die Wienerin jedoch eine Anschubfinanzierung. Diese soll über die Crowdfunding-Plattform „Im Grätzl Wien“ gestemmt werden. Durch den Verkauf von kleinen Spielmaterialien wie Stoffvögel, Bücher oder Gutscheine für den Pikler-Verleih wird noch bis 23. Oktober Geld gesammelt. Als Mindest-Startkapital hat sich das Duo 9.000 Euro vorgenommen, optimal wären 18.000 Euro. Derzeit liegt man bei knapp 3.700 Euro.

Zur Grundausstattung des Verleihs sollen zumindest zwei Krabbelkisten mit Rutschkeil und Teppichkeil, zwei Piklerdreiecke mit Rutschbrett, zwei Bogenleitern mit Rutschbrett, zwei Pikler-Labyrinthe und zwei Schaukeltreppen gehören. Produzieren soll die Geräte zur Förderung frühkindlicher Entwicklung ein österreichischer Tischler, „der zertifizierte Pikler-Bewegungsmaterialien in der eigenen Werkstatt herstellt“, berichtet die Schwechaterin.

„Unser Ziel ist es, Familien mit Babys und Kleinkindern dabei zu helfen, eine Spielumgebung zu schaffen, welche die Entwicklung ihrer Kinder optimal unterstützt“, erklären die Initiatorinnen. Mit dem geplanten Gewinn aus „Movimenta“ sollen künftig aber nicht nur weitere Geräte finanziert werden, sondern auch Geld in „Comigo" fließen. Denn Barbosa hat sich mit ihrem sozialen Unternehmen zum Ziel gesetzt, „ein breiteres Angebot an Familientreffen und Elternbildung im Bezirk Bruck an der Leitha zu schaffen.“

Infos zum Crowdfunding-Projekt:https://www.imgraetzl.at/crowdfunding/movimenta-verleih-von-pikler-bewegungsmaterialien