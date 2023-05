Ein Hauch von Hawaii in Leopoldsdorf

Das Wetter hat gepasst und der blaue Himmel über Leopoldsdorf bot die richtigen metereologischen Voraussetzungen für das Frühlingsfest der örtlichen SPÖ. Die Temperaturen – und der eine oder andere leichte Sonnenbrand an den Armen und im Gesicht am Tag danach – machten schon fast ein Sommerfest aus dem Anlass.

Mit einem Lei, dem traditionellen hawaiianischen Blumenkranz um den Hals begrüßten am Samstag (27. Mai) Parteiobmann und Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht, Gemeinderätin Pamela Perschlinghofer und die vielen Helferinnen und Helfer die Gäste auf der Festwiese. Während sich die Erwachsenen bei DJ-Musik mit Speis, Trank und netten Gesprächen an den Festtischen beschäftigten, konnten sich die Kleinen und Kleinsten in zwei Hüpfburgen austoben und dann beim Kinderschminken oder Seifenblasen-Produzieren wieder etwas beruhigen.

Besuch gab es aus Himberg: Vizebürgermeister Richard Payer schaute vorbei und liess sich vom Sommer-Feeling anstecken. Und bei der Getränkeausgabe sorgten Thomas Dungl, Melitta Steiner und Franziska Probst dafür, dass die Möglichkeit der Flüssigkeitsaufnahme bis in die Nacht hinein nicht versiegte.

