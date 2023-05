Singkreis Himberg ließ Volkshaus erschallen

Am Samstag, 29. April lud der Singkreis Himberg zu seinem großen Frühlingskonzert ins Himberger Volkshaus. „200 begeisterte Gäste füllten den Saal bis zum letzten Platz“, erzählt die Obfrau des Singkreis Himberg Katharina Kaiser-Müller. Zusammen mit dem Gesangverein Moosbrunn, dem Chorklang Schwechat sowie Schülerinnen und Schülern der Himberger Musikschule begrüßte man musikalisch den Frühling. „Gemeinsam schufen wir eine wunderschöne Atmosphäre. Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Himberg faszinierten das Publikum mit ihrem Talent an Akkordeon und Klavier und trugen so zu einem unvergesslichen Konzert bei“, so Kaiser-Müller.

Am Programm standen etwa der „Gruß“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß, gespielt auf dem Akkordeon vom Himberger Musikschüler Andreas Truppe oder „Im Fruahjahr bei da Niada“, ein Niederösterreichisches Volkslied, welches der Gesangverin Mossbrunn zum Besten gab.

Flashmob sorgte für Überraschung

Vor der Pause wurde von Birgit Selhofer, der musikalischen Leiterin des Singkreis Himberg, ein Flashmob initiiert, der nicht im Programm stand. Sie schrie laut „Siyahamba ekukanyen kwenkos“, was in der südafrikanischen Sprache Zulu etwa so viel wie „Wir gehen zu einem der Könige“ bedeutet. Die Sängerinnen und Sänger im Saal standen nach der Reihe auf und bewegten sich singend in Richtung Bühne. Alle Chöre, der Singkreis Himberg, der GV Moosbrunn und der Chorklang Schwechat, sangen schlussendlich gemeinsam. „Es war ein unglaublicher Moment, als die Stimmen aller Chöre im Einklang waren und das Publikum in Staunen versetzten“, meint Kaiser-Müller dazu.

In der Pause sowie im Anschluss an das Frühlingskonzert wurde auch für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher gesorgt. Gegen eine freie Spende gab es verschiedenste Aufstrichbrote und Getränke, bei denen der Abend einen gemütlichen Ausklang fand.

