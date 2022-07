Schwechater Raika-Chefs teilen sich Agenden auf

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Nachdem mit Joachim Reitmeier im April ein zweiter Geschäftsleiter das Führungsteam der Raiffeisenbank vervollständigte, wird die Bankenspitze nun neuerlich erweitert. Künftig soll die Geschäftsleitung nämlich auf drei Personen aufgeteilt werden. Zu diesem Zweck holte man mit Yalcin Duman einen dritten Geschäftsleiter an Bord. Er soll sich vor allem dem Marktkundenbereich widmen. Dazu gehören neben den Bankstellen auch das Wohntraumcenter und der gesamte Privatkundensektor.

„Gerade in dem Bereich wird sich in den nächsten Jahren viel tun“, so Duman, der selbst zwar nicht aus der Raiffeisenbank kommt, das Bankgeschäft aber von der Pike auf gelernt hat. „Ich bin mit dem Geschäft groß geworden“, sagt Duman. Der gebürtige Wiener begann 2006 nach der Handelsschule bei der Denizbank als Kassier und arbeitet sich dann hoch bis zum Filialleiter und danach zum Leiter der Firmenkunden. Berufsbegleitend holte er die Matura nach und studierte Bank- und Finanzwirtschaft. Nun führte ihn der Weg direkt zur Raiffeisenbank.

Die Entscheidung, die Agenden auf drei Geschäftsleiter aufzuteilen, sei eigentlich schon im Frühjahr gefallen, als die Bank Joachim Reitmeier in die Geschäftsleitung holte, erklärt Raiffeisen-Obmann Johann Prendl. Duman habe aber nicht so schnell wechseln können.

„Wir sehen im Privatkundenbreich einen Riesen-Aufholbereich“, betont Geschäftsleiter-Kollege Joachim Reitmeier. Er ist wie bisher vor allem für das Geschäftsfeld Markt zuständig. Der dritte im Bunde, Matthias Trost, widmet sich den Bereichen Organisation und Risikomanagement.

„Wir wollen näher am Kunden sein“, betont Reitmeier das erklärte Ziel. Dafür wolle man sich nicht zuletzt auf das Wertpapier-Kundengeschäft fokussieren. Bei den derzeitigen Inflationsraten sei es gleichsam ein Gebot der Stunde, den Kunden nahezulegen, in Wertpapiere zu investieren. „Viele verbinden damit Spekulationen, das ist es aber nicht“, betont Prendl und verweist auf die österreichische Zurückhaltung in dem Bereich. Beteiligungen an österreichischen Firmen würden schließlich auch der Wirtschaft helfen. Die Bekanntgabe der Erweiterung der Geschäftsführung erfolgte übrigens an einem besonderen Tag für die Bankenwelt, wie Prendl anmerkte: Nach elf Jahren erfolgte am Donnerstag die erste Zinssatz-Anhebung.

