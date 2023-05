Gemeinde ehrt erfolgreiches Himberger Akkordeon-Trio

Die Akkordeonistinnen und Akkordeonisten Rosalie Wailzer, Dora Petrovanszki und Raphael Kiraly bilden zusammen das Trio „Akkordeonstars“. In dieser Formation gelang es ihnen beim letzten NÖ-Landesbewerb der Musikschulen „Prima la musica“ den zweiten Preis in der Kategorie Kammermusik für Akkordeon zu erspielen. Für diesen Erfolg wurden die drei kürzlich von Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) geehrt und erhielten eine Ehrenurkunde der Marktgemeinde Himberg. Dabei spielte das Trio auch Auszüge aus dem Programm beim Wettbewerb vor.

„Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, dass unsere Kinder in der Musikschule so hervorragend unterrichtet werden und diese beim Musizieren Spaß und Freude haben. Ich gratuliere den drei Schülerinnen und Schülern zu dieser besonderen Auszeichnung“, so Wendl. Zu sehen und vor allem hören gibt es die „Akkordeonstars“ spätestens beim Himberger Akkordeonfestival „AkkFest“ vom 6. bis 8. Oktober.

