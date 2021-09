Historische Dokumente, Fotos oder Gegenstände sollen künftig an einem zentralen Ort gesammelt und dokumentiert werden: Dem Stadtarchiv. „Ziel ist es, der Nachwelt die Geschichte Fischamends zu hinterlassen“, betont Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM). Das Projekt befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase, einen Gemeinderatsbeschluss für Umsetzung oder Finanzierung gibt es noch nicht.

Mit der Entwicklung des Stadtarchivs wurde jedenfalls Hubert Binder, Leiter des Feuerwehrmuseums, betraut. Durch sein Engagement im Feuerwehrmuseum konnte er bereits zahlreiche zeithistorische Materialen sammeln. So befindet sich im Archiv des Museums beispielsweise das Volksschularchiv, das bis ins Jahr 1870 zurückgeht, oder Fotos, die Adalbert Melichar zwischen 1960 und 2010 gemacht hat.

Vieles ist schon verloren gegangen

Viele Dokumente und Materialien seien aber noch bei der Bevölkerung oder bereits vernichtet. „Wir müssen das jetzt machen. In den letzten Jahren wurde viel vernichtet“, erklärt Binder. Ein Grund dafür ist, dass viele Leute gar nicht wussten, wo sie die Materialien hinbringen sollten. Mit dem geplanten Stadtarchiv soll sich das nun ändern.

Dem Stadtarchiv zuarbeiten möchte auch der neu gegründete Ausstellungsverbund „ZukunftGeschichteMuseum“. Dabei handelt es sich um eine Kooperation von Feuerwehrmuseum, Museum für Photographie und der Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend (ILF).

Die drei Institutionen möchten zusammen zu den Themen Feuerwehrgeschichte, Geschichte der Photographie, Luftfahrtgeschichte sowie regionaler Zeitgeschichte arbeiten und forschen. In Sonderausstellungen soll das Erforschte „groß herausgebracht werden“, so ILF-Obmann Rudolf Ster. So soll 2022 die Rolle Fischamends in der Luftfahrtgeschichte präsentiert werden. Für Binder sind die Ausstellungen jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Der große Teil kommt zur Erhaltung ins Stadtarchiv.