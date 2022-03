Nach Eklat: Leopoldsdorfer Grundstückskauf im zweiten Anlauf

Nachdem die Bürgerliste mit ihrem Auszug am 3. März die Leopoldsdorfer Gemeinderatssitzung bei Tagesordnungspunkt 8 hatte platzen lassen (wir berichteten, siehe hier) , fand am Dienstag (8. März) eine Ersatz-Sitzung statt. Am Beginn stand natürlich die Beschlussfassung jenes Grundstückskaufs am Programm, der für den Polit-Eklat gesorgt hatte.

Weil die Projekte „Eishalle“ und „Beachclub“ (wir hatten berichtet) im Anschluss an den neuen Sportplatz einen erhöhten Platzbedarf geltend gemacht haben, wollte die Gemeinde an der Achauerstraße ein zusätzliches Grundstück (Grünland) in der Größe von rund 9.600 Quadratmetern zum Preis von circa 220.000 Euro ankaufen.

Beschluss brauchte nur wenige Minuten

Weil die Bürgerliste mit der Vorgehensweise von Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) nicht einverstanden war, bei diesem Geschäft von fehlender Transparenz gesprochen, die Sitzung vom 3. März geschlossen verlassen und so die Beschlussfähigkeit verunmöglicht hatte, musste erneut über diesen Punkt abgestimmt werden.

Es war dann eine Sache von wenigen Minuten. Wortmeldungen blieben aus und der Gemeinderat stimmte dem Grundsatzbeschluss für den Landkauf mit großer Mehrheit – bei Stimmenthaltung der Mandatarinnen und Mandatare der Bürgerliste – zu.

