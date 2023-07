Rannersdorfer will Hilfe zur Selbsthilfe leisten

„Stoma“ ist griechisch und bedeutet so viel wie Öffnung. Für Klaus Maria Minhard ist es aber keineswegs nur ein Wort, vielmehr prägt es seit mittlerweile zwei Jahren den Lebensalltag des Rannersdorfers. Denn „Stoma“ ist die medizinische Bezeichnung für einen künstlichen Darmausgang. „Es ist ein sehr schambehaftetes Thema“, weiß Minhard. Doch neben den körperlichen Auswirkungen birgt ein künstlicher Darmausgang auch Herausforderungen psychischer Natur für Betroffene, ergänzt er.

Zudem muss er aufgrund seiner Einschränkung immer wieder mit Diskriminierungen leben. Generell habe er mittlerweile „viel Erfahrung mit einem psychischen Ausnahmezustand“, verrät Minhard, der selbst in psychologischer Betreuung ist. Doch der Rannersdorfer will auch helfen. Daher gründete er kürzlich die Selbsthilfegruppe für „Stomaträger in besonderer seelischen Lage“. Gelistet ist er damit bereits im niederösterreichischen Landesverbandes „Hilfe zur Selbsthilfe für seelische Gesundheit“, kurz HSSG.

Angebot erst einmal über WhatsApp-Gruppe

Damit ist der bürokratische Teil der Gruppengründung abgeschlossen. Nun sucht der Rannersdorfer nach Betroffenen, die sich über Probleme oder ihren Alltag reden wollen. Oder im Fall von Minhards vorläufigen Selbsthilfeangebots schreiben wollen. Denn vorerst will er Stoma-Patienten über eine WhatsApp-Gruppe zusammenführen. Damit läuft die Kontaktaufnahme allen voran über seine Telefonnummer 0660/355 54 82 oder auch per Mail an klaus.maria.minhard@gmail.com.

„Gruppentreffen sind vorerst keine geplant“, will der 50-Jährige erst einmal die Entwicklung abwarten. Österreichweit gibt es laut Minhard etwa 15.000 Stoma-Betroffene. Er selbst wurde durch die Verkettung unglücklicher Zustände zum Patienten. „Eine Essstörung und eine Überdosierung von Medikamenten hat bei mir für eine Darmentzündung gesorgt. Deshalb musste mir 75 Zentimer des Darms entfernt werden. Nach einer daraufhin erlittenen Embolie durch eine Thrombose, lag ich vier Wochen im Koma“, erzählt Minhard.

Lobende Worte für PVZ und SOMA

Daher stehen regelmäßige Besuche im Schwechater Primärversorgungszentrum (PVZ) auf der Tagesordnung. Für das PVZ-Team um Robert Grubmüller hat Minhard ebenso lobende Worte parat wie für jenes des Sozialmarktes SOMA in der Brauhausstraße. „Der SOMA-Markt hat zum Beispiel eine Behindertentoilette, die eine gewisse Intimsphäre bietet“, erklärt der Rannersdorfer. Unterstützung erfährt Minhard auch über die HSSG-Vertreter aus der Region.

Allen voran durch den Himberger Herbert Heintz sowie Ursula Sirota aus Bruck. „Der Alltag mit Stoma ist schwierig zu bewältigen. Jetzt geht es einmal darum, dass sich Betroffene melden und vernetzen“, hält Sirota fest. Gemeinsam könne es dann darum gehen, die Lebensqualität aller zu verbessern. Eine enge Verbindung gibt es auch zwischen Minhard und dem Enzersdorfer Heinrich Wicke über dessen Anti-Mobbing-Initiative „Stoppt Mobbing“.