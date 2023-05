Mannswörther Sportverein feiert Pfingsten mit Fest und Jugendturnier

„Unser Pfingstfest ist ein traditionelles Fest und hat einen Dorffestcharakter“, erklärte Obmann Stephan Gollner stolz. Zwei Tage lang wurde am Sportplatz gefeiert und vor allem Fußball gespielt. „Über 30 Mannschaften in vier Altersklassen U8, U10, U12 und U13 haben ein Nachwuchsturnier gespielt“, erklärt Gollner. Die Urgesteine aus Mannswörth um Manfred Dabsch haben zudem mit 5:4 gegen die eigene U18 gewonnen.

„Wir freuen uns, dass wir so schönes Wetter haben und das zahlreiche Besucher gekommen sind. Der Reinerlös für Speis und Trank sowie der Verkauf der Tombolalose kommt den Nachwuchs und dem Verein für die Anschaffung zu Gute“, berichtete der Obmann. Für die Musik sorgte übrigens einerseits die Band „Austrozeit“ am Samstagabend und andererseits am Sonntag die örtliche Blasmusik beim Frühschoppen sowie abends noch die Gruppe „DaWeana“.

