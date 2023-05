Die „Legenden Zwölfaxing“ ließen die Muskeln spielen

Vollbild

Eine "Zwölfaxinger Legende" kommt im Spiel gegen den Dartverein den entscheidenden Schritt zu spät. Am Ende heisst es trotzdem 7:0 für die "Legenden". Das Team des HSV Reitverein Pappelhof (in Gelb) wehrt sich erfolgreich gegen einen Angriff vom "Gmischten Satz" und erreicht das Finalspiel. Die Teams der Gemeinderätinnen/-räte (in Orange) und der Freiwilligen Feuerwehr Zwölfaxing vor der mit 3:1 für die Feuerwehr ausgehenden Direktbegegnung.

