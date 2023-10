Himberg: Kindergarten Grenzackergasse an Fernwärme angeschlossen

Die Marktgemeinde Himberg entschied sich dazu, in großen Bereichen aus dem fossilen Energieträger Gas auszusteigen. „Mit unserem Partner EVN konnten wir ein gemeinsames Konzept für den Ausbau des Fernwärmenetzes erstellen“, sagt Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Daher erfolgen in der Gemeinde derzeit große Bauarbeiten in der Hauptstraße von der Wienerstraße bis zur Pellendorferstraße. Der Kindergarten Grenzackergasse konnte nun bereits an die Fernwärme angeschlossen werden.

„Die Fernwärmeversorgung erfolgt auf Basis von Biomasse, wird aus Holzhackschnitzel erzeugt und ist hier eine optimale Lösung: Sie ist nachhaltig, praktisch CO2-neutral und nutzt Rohstoffe aus der Region“, so Wendl. Auch das Gemeindeamt könne noch in diesem Jahr von Gas auf Fernwärme umgerüstet werden, die Bauarbeiten seien am Laufen. Die nächste Ausbaustufe erfolge dann 2024 in der Erberpromenade zum Schulzentrum. „Dadurch können in den nächsten zwei Jahren viele großvolumige Baulichkeiten auf Fernwärme umsteigen“, unterstreicht der Bürgermeister.