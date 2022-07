Mit Musik ins Schwechater Lokal

Werbung

„Genial im Lokal“ statt „Region ist genial – live“. Bis auf die Namensänderung hat sich am Grundkonzept der Musikreihe in den Gastronomielokalen nichts geändert. Die Bands stellt nach wie vor der Schwechater Musikerstammtisch (SMS) auf, die Wirte stellen quasi die Bühne zur Verfügung.

Am Donnerstag, dem 14. Juli, geht es nun mit der Jazz-Kombo „Forlore“ in Manuel‘s Taverne in der Innerbergerstraße los. Ausgestiegen ist allerdings die Wirtschaftsplattform, daher musste für die organisatorische Abwicklung ein eigener Verein gegründet werden ( die NÖN berichtete ). Diese ist gleichlautend mit dem Titel der Konzertreihe, also „Genial im Lokal“. An der Spitze steht mit Robert Kurka der Chef der Stadion-Kantine.

„Wir stehen zwar schon im dritten Jahr, doch es gibt noch einige Ideen für die Zukunft“, sieht Kurka den Weg von „Genial im Lokal“ noch lange nicht beendet. Er ist überzeugt, dass das Projekt für Gastro und SMS ein Gewinn ist.

Hinter dem Projekt stehen auch Wirtschaftsstadtrat Anton Imre (ÖVP) sowie die Wirtschaftskammer. Laut Imre geht eine „Erfolgsgeschichte weiter“, die „Musik vom Feinsten für alle Geschmäcker und freiem Eintritt bei den Schwechater Wirten“ zu bieten hat.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.