Schwechat: Abriss der Bäckerei Kager gestartet

Nun ist es also tatsächlich soweit. Die ehemalige Bäckerei Kager verschwindet spätestens Anfang Oktober aus dem Schwechater Stadtbild. Die Abbruchfirma „Mayer & Co GmbH“ aus Hof am Leithaberge hat dieser Tage mit den Abrissarbeiten begonnen. Allerdings wurden erst einmal Gebäude im Innenhof des etwa 3.000 m² großen Areal zwischen Himberger Straße, Schießstättenstraße und Ehrenbrunngasse entfernt. Aufgrund der vollen Auftragsbücher wird es zudem erst Ende nächster Woche weitergehen.

Dann sollen die Gebäude an der Ecke Ehrenbrunngasse und Schießstättenstraße folgen. Laut NÖN-Informationen wird das Bäckereilokal sowie das nebenstehende rosafarbene Gebäude mit der Adresse Himberger Straße 13 erst frühestens in 14 Tagen abgerissen. Eigentümer der Liegenschaft ist die Genossenschaft „Neue Heimat“, ausgenommen ist nur das Wohnhaus Himberger Straße 15.

Nach dem beendeten Abbruch wird allerdings bis auf Weiteres eine Baulücke bleiben, denn das geplante Neubauprojekt der Genossenschaft hängt aktuell in der Warteschleife. Prokurist Andreas Dominko rechnete im NÖN-Gespräch im Sommer mit einem Baustart nicht vor dem zweiten Halbjahr 2024 - siehe auch hier: