Schwechat: Finale Phase für Abriss der Bäckerei Kager

Erst jetzt, nachdem die einzelnen Gebäude weg sind, wird einem bewusst wie groß die Liegenschaft zwischen Himberger Straße, Schießstättenstraße und Ehrenbrunngasse tatsächlich ist. In Zukunft will die Genossenschaft „Neue Heimat“ auf dem Areal mit einer Fläche von rund 3.000 m² einen Wohnbau realisieren. Das Projekt hängt derzeit allerdings in der Warteschleife, ein Baustart ist frühestens im zweiten Halbjahr 2024 realistisch.

Die Abbruchfirma Mayer & Co. aus Hof wurde dennoch bereits mit dem Abriss beauftragt, der seit etwas mehr als drei Wochen läuft. Die Gebäude im Bereich Schießstättenstraße und Ehrenbrunngasse sind seit dieser Woche Geschichte. Das ehemalige Bäckereilokal sowie das linksseitige Wohnhaus mit der Adresse Himberger Straße 13 stehen noch. Wenngleich das Dach des rosafarbenen Gebäudes bereits fehlt.

Deren Abriss verzögert sich derzeit, da der Telekomanschluss erst gekappt werden muss. Doch das ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, dann wird vorerst lediglich eine Baulücke übrig bleiben. Das gelbe Wohnhaus daneben mit der Hausnummer 15 bleibt davon unberührt, es wird derzeit allerdings saniert.

Auf dem Wohnhaus neben dem ehemaligen Geschäftslokal der Bäckerei Kager fehlt bereits das Dach. Foto: Gerald Burggraf