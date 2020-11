Seit Anfang November gibt es eine neue wöchentliche Linienverbindung zwischen Maria Lanzendorf und Moskau. Allerdings nicht für Personen, sondern für Transportgut. Die in Lauterach (Vorarlberg) ansässige Logistik-Firma Gebrüder Weiss erweitert damit ihr Angebot für Sammelgut Richtung Russland.

Zunächst, so hält die europaweit an 150 Standorten vertretene Firma in einer Medienmitteilung fest, startet die wöchentliche, vier Tage dauernde Fahrt nach Moskau jeweils am Freitag. Mittelfristig sei geplant, dass die Frequenz des Linienverkehrs nach Moskau noch erhöht werde.

„In Maria Lanzendorf werden verschiedene Sendungen aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa gebündelt und per LKW nach Moskau transportiert. Aufgrund der zentralen geografischen Lage eignet sich Maria Lanzendorf als idealer Umschlagplatz für den Warentransport nach Russland und in die Kaukasus-Region“, teil Merlin Herrmann, Leiter der Kommunikationsabteilung der Gebrüder Weiss, auf Anfrage der NÖN mit. Durch die neue Verbindung werde der Standort Maria Lanzendorf weiter aufgewertet, aber zusätzliche Stellen würden dadurch nicht geschaffen.

„Die neue Sammelgutlinie Wien-Moskau bedient die steigende Nachfrage unserer Kunden nach regelmäßigen Verkehren Richtung Russland. Wir haben gute Erfahrungen mit der Linie von Memmingen (Deutschland) nach Moskau gesammelt, die wir nun für die Entwicklung der zweiten Verbindung einsetzen konnten“, sagt Thomas Moser, Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss. Vorrangig sollen Konsumgüter, Automobilteile und Industriekomponenten transportiert werden. Die Feinverteilung der Waren in Russland wird durch eine Partnerfirma sichergestellt.