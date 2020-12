Die Terrornacht am 2. November ist noch vielen stark im Gedächtnis. An der Gedenkstätte am Anschlagsort in der Wiener Seitenstettengasse wurde nun jedoch Kerzen weggetreten, in Verdacht steht dafür eine 56-jährige Österreicherin. Die Frau wurde heute Montag von Beamte der Flughafen-Polizei in der Ankunftshalle entdeckt und an die Kollegen in Wien überstellt.

Die Beamten des Landesamt "Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung" befragten die Verdächtige zum Vorfall, sie machte dort jedoch einen verwirrten Eindruck. Allerdings soll sie zugegeben haben, Kerzen und Laub bei der Gedenkstätte weggetreten zu haben. Laut Landespolizeidirektion Wien (LPD) wurde ein Verwaltungsstrafverfahren wegen des Verdachts der Störung der Öffentlichen Ordnung eingeleitet. Zudem prüft die Staatsanwaltschaft Wien ob der Vorfall noch strafrechtliche Folgen für die Frau haben könnte.