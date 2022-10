Ein Feiertag im doppelten Sinn in Lanzendorf

Werbung RB Region Schwechat Anzeige WELTSPARTAG!

Der 26. Oktober ist in ganz Österreich ein besonderer Tag. Der Nationalfeiertag 2022 wurde in Lanzendorf genutzt, um nicht ausschließlich an den Beschluss der österreichischen Neutralität (1955) zu erinnern. Bevor auf dem Dorfplatz vor dem Volkshaus die kleine Feier – inklusive Ehrung der Jungbürgerinnen und Jungbürger – abgehalten wurde, versammelten sich die Menschen beim Bahnhof Lanzendorf-Rannersdorf.

Und das aus gutem Grund. Nach einer kurzen Ansprache von Bürgermeisterin Silvia Krispel (SPÖ) enthüllten Vizebürgermeister Heinz Blocher (SPÖ) und Denise Werdenich (Tochter) einen Gedenkstein, der an einen großen Lanzendorfer erinnern wird. Am 30. September 2021 ist Vizebürgermeister Joachim Werdenich im 58. Lebensjahr nach längerer Krankheit verstorben.

Der Gemeinderat hat Werdenich, der einer der treibenden Kräfte unter anderem beim Projekt Bahnunterführung gewesen ist, posthum zum Ehrenbürger erklärt und dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden der ÖBB einen Platz in unmittelbarer Nähe des neuen Bahnhofes gewidmet. Eben dort erinnert jetzt auch ein schlichter Gedenkstein an das Wirken von Joachim Werdenich.

Die Blasmusik von Kurt Preissl, das fast vollzählige Erscheinen des Lanzendorfer Gemeinderates und die Delegationen der freiwilligen Feuerwehr sowie der ÖBB-Arbeitskollegen verliehen der Feier einen würdigen Rahmen und ließen die Erinnerung an Werdenichs Schaffen und Wirken für die Gemeinde noch einmal ganz präsent werden. Eine Aufgabe, die in Zukunft der Gedenkstein mitten in der kleinen Parkanlage beim Bahnhof täglich übernehmen wird.

