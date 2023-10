Aktion gegen Mobbing in der Mittelschule Fischamend

In Fischamend setzen die Stadtgemeinde und die Mittelschule ein gemeinsames Projekt gegen Mobbing in Schulen um. Mittelschuldirektorin Petra Domnanovich, die das Thema breit in den Schulunterricht integrieren möchte, plant Projekttage im Januar und Februar. Stadtrat Thomas Bäuml (RAM) betont die Bedeutung dieses Vorhabens: „Mobbing ist ein Riesenproblem. Fischamend will als eine der ersten Gemeinden einen aktiven Schwerpunkt setzen, der von Mobbing-Folgen bis hin zu Lösungen reicht“.

Dazu hat man einen Anti-Mobbing-Spezialisten aus dem benachbarten Enzersdorf ins Boot geholt. „Mit Heinrich Wicke haben wir einen Fachmann, der auch durch Podcasts bekannt geworden ist. Er ist wie die Direktorin und Lehrkräfte auch Ansprechpartner für Kids bei Mobbing-Problemen“, erklärt Familiengemeinderätin Christina Hoffmann (RAM), welche das Projekt mit Sozialstadtrat Michael Burger (RAM) initiiert hat.

Personal und Schüler werden sensibilisiert

Mobbing tritt besonders in großen Gruppen auf, wo sich die Täter über vermeintlich Schwächere lustig machen. Social-Media-Plattformen bieten einen fruchtbaren Boden dafür, da man dort auch anonym agieren kann. So werden alle Lehrkräfte auf den neuesten Stand in Bezug auf digitale Plattformen wie TikTok und Instagram gebracht.

Soziales Lernen soll künftig als Unterrichtsfach den Lehrplan der NMS ergänzen. Die Schulleitung unterstreicht: „Wir haben über 130 Kinder an der Schule. Das wird ein großes und wichtiges Projekt“. Bürgermeister Thomas Ram (RAM) und Bäuml wollen die Aktion künftig auch in den anderen Fischamender Schulen durchführen.