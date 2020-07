Was sind Zinsen, was bedeutet Inflation oder wie funktioniert ein Kredit? – diese und anderen Fragen finanzieller Natur kommen im Schulalltag oft zu kurz. Daher ging man am Gymnasium einen eigenen Weg, um die Schüler auf derartige Fragen vorzubereiten.

Der „Geldunterricht“ in Kooperation mit dem Verein „Geldlehrer“ war geboren. Im zweiten Semester nahmen acht Schüler der 5. und 6. Klasse das freiwillige Angebot am Nachmittag wahr – sogar während des Lockdown. Geleitet wurde der „Geldunterricht“ vom Unternehmens-, Versicherungs- und Vermögensberater Robert Zepnik. Im Mittelpunkt stand das gemeinsame Erarbeiten der meist abstrakten Begriffe oder auch das einfache Berechnen komplexer finanzmathematischer Aufgaben ohne Formeln. Neben einem Lehrbuch half ein Taschenrechner bei den Aufgaben – beides gab es kostenlos. Nach dem positiven Abschlusstest erhielten nun alle Teilnehmer ein Zertifikat. Der „Geldunterricht“ soll am Gymnasium zudem fortgesetzt werden.