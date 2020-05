Das riesige Firmenschild weist das Geschäftslokal in der Bruck-Hainburgerstraße immer noch als den Standort der Glaserei Angelmahr aus. Tatsächlich stehen die Räumlichkeiten in dem stadteigenen Gebäude aber leer. Im Rahmen der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde die Neuvermietung des Geschäftslokals beschlossen. Die Abstimmung, die aufgrund der Coronapandemie per Mail erfolgte, fiel einstimmig aus.

Über einen unbefristeten Mietvertrag seit 1. Mai darf sich nun Manfred Kässer freuen. Im Idealfall soll das neue Lokal seinem Unternehmen „Sport and Design“ im August bezogen werden. „Wenn es sich nicht ausgeht, dann wird es eben September“, macht sich der Firmeninhaber keinen Stress. Kässer war mit „Sport and Design“ seit 2012 in der Wienerstraße zu Hause. Mit der Übernahme des Sporthändlers Aichinger zog das damals noch unter „MK Design“ firmierende Unternehmen in den ersten Stock, über dem heutigen „Tedi“-Lokal, ein.

„Die Firma selbst gibt es seit 2001“, berichtet der Rannersdorfer. Vor der Aichinger-Fusion auf Beschriftungen und Ähnliches spezialisiert, erweiterte er sein Angebot um Sportartikel, wie Dressen oder Trainingsanzüge. Der neue Standort hat laut Kässer zwei entscheidende Vorteile. „Wir werden sichtbarer sein, das ist für Laufkundschaft ein wichtiger Aspekt. Und das Lokal ist billiger“, berichtet er.

Schuhhändler sagt für Schubert-Zeile doch ab

Während sich die Gemeinde über einen neuen Mieter in der Bruck-Hainburgerstraße freuen kann, musste man in der Marktzeile in der Franz-Schubert-Straße eine Absage hinnehmen. Die Firma „GEA-Waldviertler“ wird doch keinen Standort für seinen Schuh- und Möbelhandel in Schwechat eröffnen.

„Derzeit haben für uns andere Angelegenheiten Priorität und nicht die Eröffnung von weiteren Standorten“, erklärt Sprecherin Angelika Kremsner-Haberleitner. Die Geschäftslokale Top 5 und Top 6 werden nun laut Wirtschaftsstadtrat Anton Imre (ÖVP) neu ausgeschrieben.