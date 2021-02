Die Gemeinden Maria Lanzendorf und Lanzendorf lancieren Corona-Testangebote für die Bevölkerung. Die Teststraßen – in Lanzendorf am Dienstag, in Maria Lanzendorf am Donnerstag – sind als Entlastung für die bereits bestehenden Angebote in der Umgebung gedacht. Menschen, die bezüglich Mobilität eingeschränkt sind, im Homeoffice oder im Schichtbetrieb arbeiten werden durch dieses kostenlose Angebot primär angesprochen.

Maria Lanzendorf und Lanzendorf bieten Test-Möglichkeiten an. privat

Die Teststraßen sind wie folgt geöffnet

Lanzendorf (im A.L.-Volkshaus), ab 23. Februar immer am Dienstag zwischen 8 und 11 Uhr

(im A.L.-Volkshaus), ab 23. Februar immer am Dienstag zwischen 8 und 11 Uhr Maria Lanzendorf (im Gemeindesaal) ab 18. Februar immer am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr

Für den Zutritt zu den Teststraßen ist das Tragen einer FFP2-Maske obligatorisch. Damit Staus und Warteschlangen vermieden werden können bitten die Gemeinden um vorgängige Anmeldung unter www.testung.at/anmeldung