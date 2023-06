Vera Sares zur neuen Obfrau der ÖVP Himberg gewählt

Im Rahmen eines außerordentlichen Parteitages wurde bei der ÖVP Himberg ein Wechsel an der Gemeindeparteispitze vollzogen. Claudia Hofbauer, zuvor sechs Jahre lang Obfrau, übergab dabei das Zepter an Gemeinderatskollegin Vera Sares. Die Wahl der Himberger Unternehmerin fiel einstimmig aus. Neben Landtagsabgeordneter Otto Auer wohnte auch Integrationsministerin Susanne Raab, selbst in Velm wohnhaft, dem Parteitag bei.

„Claudia hat in den letzten Jahren eine großartige Arbeit geleistet, ich danke ihr und den Mitgliedern für das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde mein Bestes geben, die Arbeit der Gemeindepartei erfolgreich weiterzuführen“, verkündet Sares in einer Aussendung der ÖVP Himberg heute Samstag (3. Juni). Die Inhaberin einer Werbeagentur ist seit 2020 Teil des Gemeinderatsteams der ÖVP und steht dort als geschäftsführender Mandatarin dem Wirtschaftsausschuss vor. Zudem ist Sares als Funktionärin in der Wirtschaftskammer Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“.