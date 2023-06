Klimaziele 2030 – Lanzendorf muss an Tempo zulegen

Der Klimakompass Niederösterreich ist ein Instrument, anhand dessen die Gemeinden überprüfen können, wo sie auf dem Weg zu den definierten Klimazielen 2030 stehen. Und dieses Messinstrument, welches auf der Basis der Gemeindefläche und der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner erstellt worden ist, lügt nicht. Für Lanzendorf fällt das Fazit nach dem Blick auf den Kompass ziemlich ernüchternd aus: statt der Farbe Grün, welche in der Grafik die Prozentzahl des aktuellen Standes Richtung 2030 anzeigt, herrscht Grau vor.

An der letzten Gemeinderatssitzung präsentierte Vizebürgermeister und Umweltgemeinderat Heinz Blocher den aktuellen Kompass und musste feststellen: „Wir haben im Fahrplan Richtung Klimaziele 2030 massive Verspätung“. Projekte bezüglich Klimaschutz hätten in der Gemeinde – auch aufgrund der jeweiligen Finanzlage – lange keine hohe Priorität genossen. Und auch jetzt lassen die Geldreserven Lanzendorfs keine großen Sprünge zu. „Ich versuche im Rahmen unserer Möglichkeiten Druck zu machen, damit etwas vorwärts geht“, verspricht Blocher.

Und dieser Druck tut Not. Gut steht die Gemeinde einzig im Bereich der Straßenbeleuchtung da. In diesem Segment hat die Umstellung auf LED-Leuchtkörper dafür gesorgt, dass der Kompass einen Zielerreichungsgrad von 95 Prozent angibt. Trist sieht es hingegen beim Wärmeverbrauch der öffentlichen Gebäude aus, steht die „Kompassnadel“ hier doch noch immer auf Null.

Mit 9 Prozent leicht besser steht der Bereich Photovoltaik da. Aber auch hier ist Lanzendorf noch weit vom Ziel entfernt. Immerhin hat der Gemeinderat am Mittwoch (14. Juni) den Betrag von 15.000 Euro gesprochen, der in den Photovoltaik-Fortschritt fließen wird. Allerdings lassen sich mit diesem Betrag keine großen Anlagen errichten, aber Blocher geht davon aus, dass eine Umsetzung – vielleicht beim Kindergarten – noch in der zweiten Jahreshälfte 2023 möglich ist. „Unser Bauamtsleiter Markus Sattler hat gute Vorarbeit geleistet und mögliche Standorte auf gemeindeeigenen Gebäuden evaluiert. Ob das Geld in eine Anlage beim Kindergarten fließt, ist noch offen.“