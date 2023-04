Leopoldsdorfer Straßenbeleuchtung in externer Hand

Im November 2022 hatte der Gemeinderat von Leopoldsdorf entschieden, dass die öffentliche Beleuchtung im Zuge der Sanierung – wo noch nicht erfolgt – auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden soll. An der Sitzung in der Vorwoche ist nun ein weiterer Schritt in dieser Angelegenheit gemacht worden. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass die Betreuung und der Unterhalt der rund 1100 Lichtpunkte in Leopoldsdorf durch eine externe Firma übernommen werden.

„Die Auslagerung wird notwendig, weil nach der Erneuerung und Umrüstung auf LED die spezifischen Arbeiten nicht durch die Mitarbeitenden der Gemeinde vorgenommen werden können“, erläuterte Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP). Von den ursprünglich zwei bei der Gemeinde eingelangten Angeboten für die Betriebsführung der öffentlichen Beleuchtung machte jenes der Firma EWW aus Wels das Rennen und wurde dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt. Nach dem einstimmig ausgefallenen Ergebnis wird mit der genannten Firma ein Drei-Jahres-Vertrag abgeschlossen, der später erneuert/verlängert werden kann. Die Kosten für die Auslagerung der Betriebsführung belaufen sich für die gewählte Vertragsdauer auf rund 192.000 Euro. In diesem Betrag nicht enthalten sind die Kosten für den weiterhin von Wien Energie gelieferten Strom.

Gemeinderechnung 2022 schließt mit positivem Resultat

Das Jahr 2022 hat für Leopoldsdorf mit einem positiven Rechnungsabschluss geendet. An der Gemeinderatssitzung konnte Bürgermeister Fritz Blasnek ein positives Nettoergebnis von 1,98 Millionen Euro präsentieren. Der Finanzierungshaushalt konnte mit 1,28 Millionen Euro ebenfalls mit einem Plus abgeschlossen werden. Auch den Schuldenstand hat Leopoldsdorf senken können. Und zwar – ähnlich wie im Vorjahr – um rund 30.000 Euro auf neu auf 130.895 Euro

Weiters hat der Gemeinderat Leopoldsdorf einstimmig …

… die finanzielle Unterstützung für den Gemeinde-Seniorenurlaub 2023 beschlossen. Die Unterstützung beinhaltet die Hin- und Rückreise mit dem Bus und die Kosten für das Mittagessen am Abreisetag.

… beschlossen, den Verein Jugend Leopoldsdorf im Jahr 2023 mit einer Förderung in der Höhe von monatlich 900 Euro zu unterstützen (rückwirkend ab Januar 2023).

… die Übernahme eines Teils der Kosten für die Weihnachtsfeier des SC Leopoldsdorf in der Höhe von 3500 Euro beschlossen.

… beschlossen, den ARBÖ-Ortsklub Leopoldsdorf&Hennersdorf mit dem Betrag von 400 Euro finanziell zu unterstützen.

… dem Verein Chronisch Krank die finanzielle Unterstützung in der Höhe von 600 Euro zugesichert. Der ursprüngliche Betrag von 400 Euro ist nach einem Antrag der SPÖ auf 600 Euro erhöht worden.

… dem NÖ-Hilfswerk Schwechat eine Subvetion in der Höhe von 400 Euro zugesagt.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.