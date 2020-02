Nach fünf Jahren ist die Koalition aus SPÖ und Grünen wieder Geschichte. Die Sozialdemokraten um Bürgermeisterin Karin Baier werden in den kommenden fünf Jahren die Regierungsverantwortung wieder alleine tragen. Der Erdrutschsieg bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner und das Erreichen von 20 der insgesamt 37 Mandate macht es möglich.

Gerald Burggraf Keine Angst vor Schreckgespenst

Wie es nun konkret weitergeht, darüber will man bei der SPÖ noch nicht wirklich reden. Generell betont man aber trotz der Absoluten, dass man das Gespräch mit allen anderen Fraktionen suchen werden. Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates, in der Bürgermeister, Vize sowie die Stadträte gewählt werden, folgt dann am kommenden Montag um 16 Uhr im Rathaus-Festsaal.