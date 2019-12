Auf dem Stimmzettel wird am 26. Jänner auch wieder Zwölfaxings Initiative Bürgerinnen und Bürger (ZIB) stehen – allerdings mit einer personellen Änderung. Der aktuelle Umweltgemeinderat Walter Buxkandl ist Nummer 1, Vizebürgermeister Peter Watzak-Helmer hinter ihm auf Platz zwei gereiht.

ZIB-Vizebürgermeister Peter Watzak-Helmer ist aus „zeittechnischen Gründen" nicht mehr Spitzenkandidat.

„Zeittechnische Gründe“ seien laut Watzak-Helmer der Grund für den Wechsel an der Spitze der Liste gewesen. Buxkandl ist jetzt in Pension und hat daher mehr Zeit für die Gemeindearbeit.

Insgesamt finden sich 14 Kandidaten auf der Liste, darunter altbewährte und neue Mitstreiter. „Wir gehen davon aus, dass wir mehr werden“, betont Watzak-Helmer. Er strebt ein Plus von ein bis zwei Mandaten an. Derzeit verfügt die ZIB über fünf Gemeinderäte.

Als Juniorpartner in der Koalition mit der SP habe die ZIB gezeigt, „dass wir es gut machen können“, so Watzak-Helmer. Projekte wie der Neubau des Kindergartens oder die Installierung der LED-Beleuchtung wurden umgesetzt. Ein weiterer Grund, die ZIB zu wählen, ist in seinen Augen aber auch, dass es sich dabei um eine parteiunabhängige Liste handelt, die weder von Land noch Bund abhängig ist. „Die Kernaussage ist: Achtung vor jenen, die auch im Landtag ihr Geld bekommen“, unterstreicht Watzak-Helmer.