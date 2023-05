Carnuntum-Winzer pflanzen Weinreben am Schwechater Flughafen

Ein Verkauf in rauen Mengen wird sich mit dem „Flughafen-Wein“ wohl nicht ausgehen. Doch als zusätzliche Erlösquelle für den Airport ist der Nasch-Weingarten direkt an der Einfahrtsstraße auch gar nicht gedacht. Vielmehr hat er symbolischen Charakter, wie Airport-Manager Wolfgang Scheibenpflug im Rahmen einer Eröffnungsveranstaltung am Dienstag (16. Mai) betonte. „Der Weingarten ist ein Ausdruck der Öffnung in die Region. Die 'Airport City' will Partner der 'Airport Region' sein“, hielt der Leiter des Geschäftsbereichs „Immobilienentwicklung und Standortmanagement“ fest.

Umgesetzt wurde der 400 m² große Weingarten gemeinsam mit den „Rubin Carnuntum Weingütern“. „Begonnen haben wir eigentlich schon im April des Vorjahres, doch dann ist uns die Zeit etwas davon gelaufen. Im Jänner haben wir einen neuen Fahrplan erstellt und nun ist der Weingarten fertig“, freute sich Vereinspräsident Robert Payr. Er attestierte dem Flughafen höchste Kooperationsbereitschaft und die Umsetzung sei „reibungslos und völlig unkompliziert“ verlaufen. Insgesamt 144 Rebstöcke der Sorten „Isi kernlos“, „Lidi“, „Muskat Bleu“ und „Palatina“ sollen fortan am Flughafen gedeihen.

Kindergarten-Kinder mit Weinbau vertraut machen

Für die Bewirtschaftung gründeten die Carnuntum-Winzer das „Airport City Rubin Carnuntum Team“. Geleitet wird es von der Arbesthaler Winzerin Stefanie Böheim. „Wir haben intensiv an der Umsetzung gearbeitet. Das Projekt schafft bereits neues Potential für uns“, betonte Böheim. So wurde als Ergänzung unter anderem vereinbart, dass bei Interesse zu Veranstaltungen wie Konferenzen oder kleineren Kundenevents Weinpakete aus Carnuntum dazugebucht werden können.

Ein Infoschild beim Flughafen-Weingarten klärt über die Zyklen des Weinanbaus im Jahresverlauf auf. Foto: Gerald Burggraf

Die Reben vom Flughafen haben, wie erwähnt, eher einen symbolischen Wert. „Wir wollen auch den Kindergarten einbinden“, erläuterte Weingüter-Präsident Robert Payr. So sollen die Kinder die Trauben frei verkosten können, allerdings werde das erst nächstes Jahr möglich sein. „Wir wollen hier auch die Möglichkeit bieten, die Entstehung von Wein miterleben zu können“, unterstrich der Höfleiner Winzer. Dazu dient auch eine Infotafel direkt beim frei zugänglichen Weingarten.

Laut Flughafenvorstand Günther Ofner habe ein Weingarten dem Flughafen „seit Jahrzehnten gefehlt“. Wenn auch im Scherz gemeint. Der Airportchef unterstrich jedoch, dass der Flughafen seinen Teil zur Region beitrage und eines der Aushängeschilder nun einmal der Wein wäre. „Danke für diese Initiative“, betonte Ofner. Denn der Weingarten zeige, dass auch der Flughafen mehr als nur An- und Abflüge biete. Für Standort-Manager Wolfgang Scheibenpflug ist die „Airport City“ nun gar die „die kleinste Weinstadt Österreichs“, gemessen an der Weinbaufläche.

Nachdem das Wetter nicht mitspielen wollte, wurde der Spatenstich kurzerhand nach drinnen verlegt, im Bild: Wolfgang Scheibenpflug, Günther Ofner und Robert Payr. Foto: Gerald Burggraf

Er selbst habe einen großen Bezug zu Wein, denn: „Ich komme aus der Weinbaugemeinde Langenlois. Über Jahre hat sich die Stadt mit Gols um den Titel 'größte Weinbaugemeinde Österreichs' gematcht. Am Ende gab es eine typisch österreichische Lösung: Nachdem Langenlois eine Stadt ist wurde sie zur größten Weinstadt Österreichs, Gols zur größten Weinbaugemeinde. Wir als Flughafen sind jetzt sicher die kleinste Weinstadt Österreichs“, meinte er mit einem Schmunzeln.

Der Weingarten wurde zwischen der Einfahrtsstraße und dem "Office Park 4" angelegt. Foto: Gerald Burggraf

