Nach „Turnaround“: Raffinerie Schwechat wieder im Vollbetrieb

Fast 5.000 Personen werkten ab Anfang Juni in der OMV-Raffinerie am „Turnaround“ aktiv mit. Bei rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt es sich um Personal der OMV, den Rest stellten rund 50 Partnerbetriebe. Insgesamt flossen an die 1,2 Millionen Arbeitsstunden in die routinemäßige Überprüfung der Anlagen im petrochemischen Werkbereich der Raffinerie. Dabei handelt sich um jene Anlagen, wo Vorprodukte zur Kunststofferzeugung erzeugt werden. Deshalb ging der „Turnaround“ auch parallel zu jenem im Nachbarwerk der Borealis über die Bühne (siehe unten).

Die Generalinspektion ist vom Gesetzgeber alle sechs Jahre vorgeschrieben - allerdings wird nicht nur geprüft, sondern auch gereinigt, repariert und modernisiert. Laut OMV wurden in den sechs Wochen Revisionsarbeiten an 18 Prozessöfen, 121 Kolonnen/Reaktoren, 3.000 Armaturen und 1.800 Sicherheitsventilen durchgeführt. Zudem galt es „diverse Reparaturen“ an rund 1.140 Rohrleitungspunkten vorzunehmen oder auch etwa 500.000 Schrauben auszutauschen.

„Dank der starken Unterstützung sämtlicher Mitarbeiter:innen und Partnerfirmen sowie den umfassenden Sicherheitsmaßnahmen wurde der geplante Turnaround erfolgreich abgeschlossen“, zeigt sich der für den Raffineriesektor zuständige OMV-Vorstand, Martijn van Koten, zufrieden. Im Rahmen der Generalinspektion wären unter anderem die „Einbindearbeiten für die Erweiterung der ReOil-Anlage und der Elektrolyseanlage zur Produktion von grünem Wasserstoff“ vorangetrieben worden.