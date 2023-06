Alpenflair mit „Gipfelkreuz“ am Schwechater Kellerberg

Vollbild

FB

Pfarrer Werner Pirkner segnet das Gipfelkreuz mit Weihwasser aus dem Flachmann. Die Kellerberg Buam + Mädl beim "Sessellift" neben dem Gipfelkreuz. Die Stadtmusik kurz vor dem "Almaufmarsch" im Felmayergarten. Die Kellerberg Buam + Mädl hatten eine große "Hetz" bei der Aktion. Alex Sailer und Edgar Pleyer am "Sessellift" am Kellerberg. Viele Schwechaterinnen und Schwechater waren bei der Enthüllung des Gipfelkreutes dabei am Sonntag. Bürgermeisterin Karin Baier enthüllt das Gipfelkreuz und bedankte sich bei den Kellerberg Buam für ihr Engagement. Die evangelische Pfarrerin Alexandra Battenberg erklärte, wie das Kreuz zum Symbol der Christen wurde. Pfarrer Werner Pirkner segnet das Gipfelkreuz mit Weihwasser aus dem Flachmann. Die Stadtmusik auf dem Weg zum Kellerberg. Jonglina Anna Käferböck verwandelte Luftballons in Herzen und alle möglichen Tiere und Blumen für die Kinder im Felmayergarten. Eskelina Gfrerer und Katja Hickl stelletn am Generationenfest die "Mobile Jugendarbeit" vor. Das Rote Kreuz Schwechat präsentierte seine Jugend und wirbt um neue Mitglieder: v.l.n.r.; Christian Schmidt, Sandra Niemeck, Niklas Kornhäusl mit Dominik, Laurens, Paulina, Angelina, Sabrina, Jessiva, Marlena und Niklas-Lian. Philiüü Toma besuchte das Genrationenfest mit seinen Töchtern Alma und Frida, sowie deren Freudin Kimi. Der Verein "Discgolf4you" stellte sich vor. Sommerliches Mohnblumenfeld mitten im Felmayergarten. Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat stellte ein Spritzbecken im Felmayergarten auf. Die kleine Rosa saß stolz am Polizeimotorrad. Der SVS Bogensportverein aus der Wallhofgasse in Rannersdorf stellete sich beim Genrationenfest vor. SVS Bogensportverein : Obmann Gerhard Sokol mit Sabine Ertl, Tim Rauscher und Eylül Özkan.

1 /22