Benjamin Haschka übernimmt SPÖ-Sektion in Mannswörth

Generationswechsel in der Sektion Mannswörth der Stadt-SPÖ: Benjamin Haschka, bisher als Kassier aktiv, hat mit der kürzlich über die Bühne gegangenen Jahreshauptversammlung den Vorsitz übernommen. Er folgt damit Werner Luksch nach, der weiterhin als Stellvertreter im Team engagiert bleiben wird. Luksch ist übrigens der Vater des neuen Stadtparteichefs Marco Luksch. Haschkas Wahl sowie jene der weiteren Vorstandsmitglieder in der Kantine des SC Mannswörth fiel einstimmig aus.

Der 31-Jährige ist seit der Gemeinderatswahl im Jahr 2020 ein zentrale Bestandteil des SPÖ-Teams. So zog Haschka nicht nur in den Gemeinderat ein, sondern begleitet dort auch die Position des Stellvertreters von Klubsprecherin Susanne Fälbl-Holzapfel. Zudem war er lange Jahre mit Parteichef Marco Luksch in der Jungen Generation der SPÖ aktiv. Haschka stammt aus einer hochpolitischen Familie, so sitzt auch seit kurzem seine Schwester Miriam für die SPÖ im Gemeinderat. Sein Vater Paul Haschka war früher Teil des Grünen-Teams und vertritt nun die NEOS.