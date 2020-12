20 Jahre lang war Anita Thunshirn als Leiterin der Stadtbibliothek tätig. Vor Kurzem hat sie ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten – ihr folgen nun Christina Mayerhofer und Nina Fasching-Schütz als neue Leiterinnen nach.

„Durchwegs waren es 20 schöne Jahre“, resümiert Thunshirn über ihre Zeit in der Stadtbibliothek. „Die Bibliothek war mein zweites Wohnzimmer. Es gibt nicht viele Leute, die ihr Hobby zum Beruf machen können, aber mir ist es gelungen.“ Für die Zukunft sei es ihr ein Anliegen, dass die Bibliothek gut weitergeführt wird. Doch Thunshirn ist sich sicher: „Es wird gut weitergehen, das Buch ist noch nicht ad acta gelegt.“

Mit Christina Mayerhofer und Nina Fasching-Schütz treten nun zwei langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in ihre Fußstapfen. „Ich finde es klasse, die Bücher an den Mann zu bringen und Sachen zu empfehlen“, erzählt Mayerhofer, was die Faszination Bibliothek für sie ausmacht. Die neuen Leiterinnen haben auch schon ein erstes Projekt am Laufen: Sie suchen ein neues Logo für die Bibliothek (siehe Artikel links).

Eigentlich hätte die Stadtbibliothek heuer ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert, doch die geplanten Feierlichkeiten mussten aufgrund der Covid-19-Pandemie auf nächstes Jahr verschoben werden.

Bibliothek sucht nach einem Logo

Kinder können ihre Vorschläge bis 15. Jänner einreichen.

Die Fischamender Stadtbibliothek sucht nach einem Logo und dafür werden alle Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren dazu aufgerufen, einen Logo-Entwurf zu malen oder zu zeichnen.

Das Logo sollte einen Bezug zu Fischamend sowie zur Bibliothek haben. Die Entwürfe können bis zum 15. Jänner in der Bibliothek abgegeben werden. Aus allen eingereichten Vorschlägen wird das Bibliotheksteam einen auswählen und diesen als neues Logo für die Stadtbibliothek verwenden.

Jene Kinder, die die ersten drei Plätze belegen, können sich über Preise freuen: Dem Gewinner winken zwei Bücher seiner Wahl sowie eine Jahreskarte für die Bibliothek. Der Zweit- und Drittplatzierte bekommt je ein Buch seiner Wahl.