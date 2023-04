Pfarre Wienerherberg feiert Namenstag ihres Schutzpatrons

Am Sonntag fand der traditionelle Georgikirtag in Wienerherberg statt. „Der Heilige Georg ist der Schutzpatron der Kirche von Wienerherberg und feiert am 23. April den Namenstag, daher findet jedes Jahr ein Kirtag statt“, erklärt Anton Hietz Pfarrausschussmitglied von Wienerherberg dazu.

Das schöne Frühlingswetter lockte jedenfalls viele Besucherinnen und Besucher zum Kirtag im Freien mit Musik in Wienerherberg an. Kinder hatten Spaß in der Hüpfburg und die Besucher konnten bei musikalischer Unterhaltung sich kulinarisch verwöhnen lassen.

