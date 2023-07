Leopoldsdorf: Aus Nachbarschaftshilfe wurde ein Fall für das Gericht

Es ist ein Szenario, das sich wohl keiner wünscht: Es ist Winter und das Heizungsrohr platzt. Dies geschah einem 71-Jährigen in seinem Haus in Leopoldsdorf im Jänner dieses Jahres. Nur wenige Häuser weiter wohnte ein 36-jähriger gelernter Installateur. Der 71-Jährige bat den 36-Jährigen um Hilfe, der die Heizung wieder instand setzte. Etwa zwei Wochen später verlangte die Versicherung eine Rechnung für die durchgeführten Reparaturen.

Der 36-Jährige stellte auf dem Briefpapier seines ehemaligen Arbeitgebers - er war mit Anfang des Jahres gekündigt worden - eine Rechnung aus, die wohl fast jeder als Fälschung entlarven würde. Unter anderem fügte der 36-Jährige der gängigen Bezeichnung für Mehrwertsteuer - „MwSt.“ - noch ein „r“ dazu. Vor Richter Martin Bodner am Landesgericht Korneuburg gab er zu die Rechnung gefälscht zu haben, mit der selbstkritischen Bemerkung: „Ich bin kein guter Fälscher.“

47 Jahre in Österreich, sehr gebrochenes Deutsch

Aber er beharrte darauf, die Versicherung nicht in Hinblick der Reparaturarbeiten betrogen zu haben. Er sei mit dem 71-Jährigen zum Baumarkt gefahren und habe Material besorgt und die Arbeiten zur Zufriedenheit des 71-Jährigen erledigt. Das wollte sich Richter Bodner von dem Pensionisten, der glaubte lediglich Zeuge zu sein, bestätigen lassen. Das „Gespräch“ kam aufgrund des sehr gebrochenen Deutsch des aus Bosnien-Herzegowina stammenden Mannes, der seit 47 Jahren in Österreich lebt, erst gar nicht zustande.

An der Stelle fragte sich wohl nicht nur Verteidiger des 36-Jährigen, Herbert Pochieser: „Wie hat das die Polizei gemacht?“ Denn im Vernehmungsprotokoll des 71-Jährigen ist ausdrücklich vermerkt, dass er keinen Dolmetscher benötige. „Das geht so nicht“, war der Richter „not amused“, und wunderte sich: „Wie kann man über 40 Jahre in einem Land leben, in dem man sich nicht verständigen kann?“ Dann vertagte er die Verhandlung für die Bestellung eines Dolmetschers.