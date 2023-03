Maria Lanzendorf: Arbeiter drohte Ex-Chef

Das störrische Verhalten eines 57-Jährigen lernte zuerst sein Vorgesetzter am 7. Dezember letzten Jahres in Maria Lanzendorf, und nun Richterin Anna Wiesflecker am Landesgericht Korneuburg kennen. Der Maschinenschlosser war der Meinung, seine Arbeit sei um 14.30 Uhr für diesen Tag erledigt gewesen, als sein Boss ihm einen weiteren Arbeitsauftrag erteilte und auf das Ende der Arbeitszeit um 17 Uhr verwies.

Daraus entwickelte sich ein verbaler Disput, der darin gegipfelt haben soll, dass der 57-Jährige drohte, seinem Chef den Kopf abzuschneiden, wenn er ihn erwische. Zwei weitere Zeugen (29 und 26 Jahre), die ihn an seinem vorerst letzten Arbeitstag zum Ausgang des Betriebsgeländes eskortierten, konnten die Drohung bestätigen. Das änderte aber nichts an der Version des Angeklagten, der weiter stur behauptete, nur den fehlenden Lohn für zwei nicht bezahlte Stunden gefordert zu haben. Das sei auch der Grund der Arbeitsverweigerung gewesen.

Er habe auch einen Zeugen dafür, dass er die Drohung nicht ausgestoßen habe. Nach diesem Zeugen befragt, waren sich der Chef und die ehemaligen Kollegen einig: „Im Umkreis von 30, 40 Metern war sicher keiner.“ Trotz der Unwahrscheinlichkeit, dass der Mann viel zur Wahrheitsfindung betragen wird können, vertagte die Richterin, um sich diesen anzuhören. Das war dem 57-Jährigen nicht so recht. „Wenn sie sich stur stellen, kein Problem“, so Wiesflecker, die qua Autorität eine Kooperation beim Vertagungstermin herstellte.

