Streit in Gramatneusiedl war keine gefährliche Drohung

"Hab ich mir so vorgestellt", war die nüchterne Feststellung von Richter Martin Bodner, als ein Zeuge, wegen dem er am ersten Verhandlungstag vertagte, auch beim zweiten Versuch nicht am Landesgericht Korneuburg erschien. Und das, obwohl es sich um das angebliche Opfer handelte. Ein 27-jähriger iranischer Kurde soll mit seinem zukünftigen Boss (33) am 1. und am 6. Oktober in Gramatneusiedl wegen der künftigen Zusammenarbeit derart zusammengekracht sein, dass es zu gefährlichen Drohungen kam.

Ein Thema des ersten Verhandlungstages war die Sprache des Streits. Denn der 27-Jährige verfügt nur über rudimentäre Türkisch-Kenntnisse - der gewählten Verständigungsart beim Disput -, was der 35-jährige Bruder des Opfers bereits am ersten Prozesstag bestätigte. Und schon war man bei der Übersetzung des Streits im Reich der Interpretation. Ob tatsächlich "ich kann dein Haus anzünden" gesagt worden war, oder er gedroht habe, er "werde" es tun, unterlag genauso dieser Prämisse, wie die Frage, ob er nicht doch "abfackeln" gesagt hätte.

Letztendlich gab es für Verteidiger Thomas Wagner-Szemethy nicht viel zu verteidigen, angesichts der vagen Ausgangslage der Anklage. Staatsanwältin Katharina Wittmann hielt diese zwar pflichtgemäß aufrecht, zweifelte aber selbst an einem Schuldspruch - den es auch nicht gab. Der Richter sah den "Streit unbestritten" und "durchaus dick aufgetragene, überzogene Meldungen", aber unterm Strich den Tatbestand nicht erfüllt. Jetzt hat's der 27-Jährige amtlich: rechtskräftiger Freispruch.

