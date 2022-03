Geschenke für 78 junge Faschings-Künstler

"Heuer haben wir 78 Zeichnungen erhalten, das sind um rund ein Drittel mehr als im Vorjahr“, freut sich Renate Terkola. Die SPÖ-Vizebürgermeisterin und Vorsitzender der Kinderfreunde Ebergassing-Wienerherberg hat im Vorjahr den kreativen Fasching ins Leben gerufen, der heuer in die zweite Runde ging.

Die Idee dahinter ist, die Kinder für den Ausfall der Maskenbälle in beiden Orten zu entschädigen, sie zu Hause kreativ zu beschäftigen und am Ende auch noch eine Freude zu machen. Denn: Für jedes teilnehmende Kind gab es ein Tombola-Geschenk. Auf Alter und Geschlecht abgestimmt, konnte sich jeder Jung-Künstler eines aussuchen.

Positives Feedback für Aktion

Am Aschermittwoch konnten sich die Kinder ihre Preise am Gemeindeamt abholen. Jene, die derzeit in coronabedingter Quarantäne sitzen, wurde das Geschenk "kontaktlos zugestellt", berichtet Gemeindemitarbeiterin und Organisatorin Karin Sieberer.

Die Freude, dass erneut jedem Kind ein Preis überreicht werden konnte, war groß. „Wir bedanken uns für das positive Feedback von den Kindern und ihren Eltern, die die bunte Abwechslung im Corona-Alltag sehr schätzen“, hält Karin Sieberer fest. Ein Dankeschön richtet sie auch die Mitglieder des Gemeinderates, die die Faschingsaktion mit Treffern unterstützten.

Hier geht es zur Fotogalerie aller Gewinner sowie der Faschingskunstwerke:

https://www.ebergassing.at/Gewinnuebergabe_-_Faschingsaktion_2022_2

https://www.ebergassing.at/Kinderfreunde_-_Faschingsaktion_2022_1

