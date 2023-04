Historikerverein lädt zur Lesung im Pfarrsaal Fischamend

Anlässlich der 100-jährigen Wiederkehr der Gründung der ÖLAG veröffentlichen Heimo Stadlbauer und Rudolf Ster, beide Mitglieder der Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend (ILF) ein neues Werk zur gesamten Historie der Luftlinie. Dieses wird am 4. Mai um 18:30 im Pfarrsaal Fischamend präsentiert, wobei der Titel vor Ort erworben werden kann. Des Weiteren ist das Buch „während den Ausstellungszeiten im Süßen Anker, im ILF-Shop und in jeder guten Buchhandlung im Umkreis von Wien“, so Ster (ILF), erhältlich. Die dazugehörige Ausstellung im Café „Süßer Anker“ ist optionaler Teil der „Walk on Air“ Führungen des ILF (NÖN hat berichtet).

Der gesamte Entstehungsprozess seines achten Werkes dauerte laut Ster eineinhalb Jahre. Aktuell arbeite er an fünf weiteren Werken, wobei sich zwei davon in näherer Planung befinden, wie der Obmann der ILF betont. „Unser Vereinsportfolio sagt nicht nur Fischamend, sondern auch Spezialitäten der österreichischen Luftfahrt. Die ÖLAG ist scheinbar in Vergessenheit geraten, denn man redet immer von der AUA aber nicht von der Vorläuferorganisation. Darum freut es uns, zum hundertjährigen Gründungsjubiläum dieses Werk herauszubringen“, erklärt Ster.

Geschichte der ÖLAG

Die Österreichische Luftverkehrs AG, kurz ÖLAG, gilt als Vorläuferin der Austrian Airlines (AUA) und operierte von 1923 bis 1939. Der Erstflug der Gesellschaft fand am 14. Mai 1923 von München nach Wien statt. Zu den Flugzielen der Flotte, anfangs bestehend aus Maschinen des Typen „Junkers F 13“, gehörten München, Budapest, Nürnberg, Graz, Klagenfurt und St. Wolfgang. Heimatflughafen war Wien-Aspern. Dem Anschluss Österreichs an Deutschland im März 1938 folgend, wurde die ÖLAG-Fluggesellschaft ab 1939 vollständig von der Lufthansa übernommen.

Website der ILF

