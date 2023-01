Fischamend: Bildung in einer Ausstellung

Seit 17. Jänner werden unter anderem Stücke von SchülerInnen der Volksschule und der Neuen Mittelschule in der Stadtbibliothek präsentiert. Die Ausstellung am Getreideplatz kann noch bis zum 10. Februar, während der Öffnungszeiten besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Die Gäste erwartet eine Sammlung verschiedener Flugobjekte aus Recyclingmaterialien, Fotos und Zeichnungen. Die Kreativität der Kinder wurde mittels Workshops und Ausflügen mit Barbara Marangoni und Franz Lorenz vom Heimatmuseum zusätzlich angekurbelt.

Letzterer organisierte für die Hauptschulklassen eine Führung am Flughafen Schwechat, wobei am Trainingssimulator Abflug und Landung eines Flugzeuges geübt wurden. „Zusätzlich besuchte der Künstler Kurt Schlögl die Volksschule, in der Kürbisse zu Flugobjekten geschnitzt wurden“, erklärt Marangoni.

Die Aktion ist Teil des Projekts „Geschichte mit Zukunft“, initiiert vom Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum. „Die Geschichte facettenreich zu betrachten und so für SchülerInnen zugänglich zu machen, ist unser Ziel“, erklärt die Sprecherin des Vereins, Cornelia Fischer.

Die Stadtbibliothek ist die letzte von vier Stationen der Wanderausstellung. Insgesamt beteiligten sich drei weitere Gemeinden mit unterschiedlichen Themen an der Sammlung. Das Projekt selbst ist seit 2020 beendet, jedoch musste die Ausstellung in Fischamend Pandemie-bedingt auf sich warten lassen.

