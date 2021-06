Als „zermürbend“ bezeichnet Hans Goldenits die mehrfachen Diebstähle in seinem Hofladen in Schwechat. Denn scheinbar nimmt ein „Kunde“ das Hansagfood-Motto „Selbstbedienung“ zu wörtlich. Bereits zwei Mal soll der mutmaßliche Täter im Vorjahr zugelangt haben – ihm wird vorgeworfen, ohne zu bezahlen, mit Lebensmitteln verschwunden zu sein. Bei einem Vorfall im Dezember lag der Schaden bei mehr als 300 Euro.

Dafür stand er auch vor Gericht. Doch die Ermahnungen des Richters dürften nicht gefruchtet haben. Denn der 29-Jährige steht unter Verdacht, den Hansagfood-Laden im März erneut aufgesucht zu haben. So erstattete eine Mitarbeiterin der Hansag Food KG am 19. April Anzeige bei der Polizei in Pamhagen (Bgld.). Der Grund: Am 16. März um 21 Uhr sowie am 20. März um 22.15 Uhr wurden im Laden in der Franz-Schubert-Straße Lebensmittel im Wert von fast 550 Euro gestohlen.

Sicherheitsmaßnahmen werden verschärft

Der Akt landete schließlich auf der Polizeiinspektion Wiener Straße in Schwechat. Darin enthalten waren unter anderem Bilder der Überwachungskamera des Selbstbedienungs-Ladens. Die Beamten wollten den Verdächtigen darauf eindeutig identifiziert haben. Somit wurde der mutmaßliche Serien-Dieb zur Einvernahme in die Wiener Straße gebracht.

Bei der Befragung hat der 29-Jährige laut Exekutive gestanden, die Lebensmittel in seinen Einkaufstrolley gepackt und gestohlen zu haben. Als Rechtfertigung habe er finanzielle Schwierigkeiten angeführt. Goldenits, seine Lieferanten und auch die zahlenden Kunden sind ob der mittlerweile gehäuften Vorfälle allesamt verärgert. Der Hofladen-Inhaber sieht sich nun zum Handeln gezwungen. „Ich habe bereits eine Sicherheitsfirma beauftragt. Es wird zeitnah zusätzliche Maßnahmen geben“, hält er fest.