Weg zur Gesundheit in Rauchenwarth

Der Freizeitsport Rauchenwarth (FSR) veranstaltete in Kooperation mit der Gemeinde am Samstag den ersten Gesundheitstag, wo man frisch Gekochtes probieren, sich bei den Ständen über die Gesundheit informieren und beim Torschießen seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnte. Trotz schlechtem Wetter kamen einige Besucher, um am Gesundheitstag teilzunehmen. Auch Bürgermeister Martin Kolber und Geschäftsführende Gemeinderätin Katja Pflug kamen auf einen frisch zubereiteten Vitamincocktail vorbei. „Wir sind eine ,Gesunde Gemeinde' daher werden wir vom Land NÖ über die Plattform ,Tut Gut' unterstützt“, so die Geschäftsführende Gemeinderätin Silvia Kumpan–Takacs. „Unser Verein FSR, soll die sportliche Aktivität der BürgerInnen, fördern. Wir haben das ganze Jahr Angebote für sportliche Betätigungen. Unser Ziel ist einerseits die Bewegung und andererseits das Zusammentreffen der Dorfbewohner mit gesundheitlichem Hintergrund“, so Bernhard Resch, Obmann des Vereins. „Einmal im Jahr veranstalten wir einen Wandertag und freuen uns, wenn andere Gemeinden bei unseren sportlichen Aktivitäten, dabei sind“, so der Obmann. Weiters erkläre der Obmann: „Ich bin stolz, jährlich an die 100 fixen Mitglieder im Verein zu haben und hoffe, dass durch diese Veranstaltung weitere Mitglieder dazukommen“.

