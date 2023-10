„Girls in Politics“ Junge Schwechaterinnen folgten Stadtchefin auf Schritt und Tritt

Die jungen politikinteressierten Frauen durften auch einem Jour Fixe von Bürgermeisterin Karin Baier mit Pressesprecher Dejan Mladenov teilnehmen. Foto: Stadtgemeinde Schwechat

V ier Jugendliche durften einen Tag in den Arbeitsalltag von Bürgermeisterin Karin Baier hineinschnuppern. Stadtgemeinde will dadurch „Beitrag zur Förderung von Gleichberechtigung und Diversität in der Politik“ leisten.