Schnelleres Internet für Schwechater Haushalte rund um Eisteichstraße

Zugang zu einem kabelgebundenen Internetanschluss hat in Schwechat so gut wie jeder Haushalt. Allerdings variieren die möglichen Downloadraten innerhalb des Stadtgebiets stark. In machen Gegenden sind maximal 30 Mbit möglich, im neuen Stadtteil am Areal der ehemaligen Brauereigründen ist hingegen ein Glasfaseranschluss mit möglichen 1.000 Mbit und darüber fast flächendeckend durch A1-Telekom verfügbar. Das zeigen die öffentlich zugänglichen Daten im Breitbandatlas des Finanzministeriums.

Dort sind auch österreichweit Projekte für den Glasfaser-Ausbau einsehbar. Eines dieser Vorhaben verfolgt A1 aktuell in Schwechat - konkret im Siedlungsgebiet Eisteichstraße, Haydngasse und Mozartstraße. Grundsätzlich verlegt der Infrastrukturanbieter die Anschlüsse bis zu den Grundstücksgrenzen. Jeder Haushalt hat dann die Möglichkeit, das Glasfaserkabel auf seinem Eigentum bis ins Haus zu ziehen. Mehr als 70 Prozent der Bewohner der Siedlung haben sich bereits im Vorfeld für einen Anschluss entschieden.

6.500 Meter an Glasfaserkabeln werden verlegt

Derzeit laufen die Grabungsarbeiten, die noch bis in den Juni hinein dauern werden. Rund 1.000 Meter Rohrverband werden neu oder in bestehende Verrohrungen verlegt. Zudem sind für sämtliche Anschlussarbeiten etwa 6.500 Meter an Glasfaserkabeln notwendig. Die Ausgrabungsarbeiten umfassen rund 550 Meter Künette und mindestens 55 punktuelle Aufgrabungen für die Hausanschlüsse.

„Durch die Erweiterung der A1 Glasfaser-Infrastruktur gewährleisten wir den Menschen in unserer Gemeinde ein deutliches Plus an Bequemlichkeit. Um die heutigen und insbesondere zukünftigen Online-Services nutzen zu können, ist eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung unerlässlich“ halten Bürgermeisterin Karin Baier und Digitalisierungsstadtrat Marco Luksch (beide SPÖ) fest.

Weitere Ausbauprojekt in Sachen Glasfaser verfolgt A1 übrigens in vielen Gemeinden des Bezirks. So sind im Breitbandatlas unter anderem Zonen in Lanzendorf, Leopoldsdorf, Himberg, rund um die Wohn-Badeseen in Velm, Gramatneusiedl, Wienerherberg, Enzersdorf und Fischamend ausgewiesen.

