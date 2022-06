2.000 historische Fotos gesammelt

Werbung

Die Gramatneusiedler Ortsgeschichte ist reichhaltig an historischen Ereignissen, nicht zuletzt aufgrund der Textilfabrik Marienthal. Das gleichnamige Museum in der ehemaligen Arbeitersiedlung bietet bereits ein Großaufgebot an Informationen, in der digitalen Welt lässt sich vergleichsweise wenig zur Historie des Ortes finden.

Um diese Lücke zu schließen und die Gramatneusiedler Geschichte bekannter zu machen, wird am 14. Juni eine digitale Topothek eröffnet, in der Bilder und Zeitdokumente zur Schau gestellt werden. Die Idee verwirklichte der Gramater Werner Vuk, er wurde im Rahmen des MAGMA-Projekts an die Gemeinde weitervermittelt. „Ich habe daraufhin mit dem Bürgermeister gesprochen und schließlich kam es zu der Idee“, erklärt Vuk.

Sein Ziel ist es nun, die Geschichte der Gemeinde für die Nachwelt zu erhalten und greifbar zu machen. „Es ist schade, dass bisher noch keine Topothek trotz des großen historischen Erbes der Gemeinde existiert“, betont Vuk. Seit eineinhalb Jahren sammelt er deshalb historische Daten und Fotos, die schließlich in der Topothek sichtbar sein werden. Im Gespräch mit Gramatneusiedlern und örtlichen Vereinen hat er bereits mit anderen Freiwilligen über 2.000 Fotos für das Online-Archiv gesammelt. „Es steckt viel Arbeit dahinter, denn alle Fotos werden mit Ort und Zeitraum beschriftet“, beschreibt Vuk.

Nach der Eröffnung am 14. Juni im Gemeindezentrum ist die Arbeit jedoch nicht getan, denn die Topothek soll laufend ergänzt werden. „Jeder kann historische Fotos an die Gemeinde übergeben, die schließlich in der Topothek veröffentlicht werden“, fügt Vuk hinzu.

Ein Projekt mit Mehrwert

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.