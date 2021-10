42,195 – das war am Wochenende für die Landjugend die entscheidende Zahl. Allerdings galt es für die Mitglieder der Gramatneusiedler Ortsgruppe nicht diese Distanz in Marathonmanier zurückzulegen, sondern die entscheidende Maßeinheit hieß hier Stunde. Denn sie hatten exakt 42,195 Stunden Zeit, um ein ihnen zuvor unbekanntes Vorhaben umzusetzen.

Am Freitag um 16 Uhr wurde der Projektmarathon offiziell eingeläutet. Die Aufgabe(n): Die Hubertuskapelle in den Krautfeldern sanieren, einen Wildtierlehrpfad erstellen und eine Futterkrippe für den Winter bauen. Zusätzlich sollte noch ein Nützlingshotel gezimmert werden. Gesagt getan, unmittelbar nach der Verkündigung galt es loszulegen.

Dafür teilten sich die Landjugendmitglieder um Obfrau Teresa Schorn in mehrere Gruppen auf. Neben den handwerklich tätigen Jugendlichen mussten die Fortschritte durch die Gruppe „Sprachrohr“ über die Sozialen Medien und einen Webblog festgehalten sowie Ablauf und Ergebnisse am Sonntag von der Gruppe „Power Pointer“ vorzustellen werden – sie kochte auch Krautfleckerl in großen Stil für den Präsentationstag.

Um die Spannung etwas rauszunehmen: Ja, sie haben es geschafft. Nach 42,195 Stunden war das „Platzerl im Jagdfieber“ fertig und konnte den Gramatneusiedler präsentiert werden. „Es war ein herausforderndes Wochenende, an dem wir Jugendliche wieder zeigen durften, was wir können“, unterstreicht Obfrau Teresa Schorn.