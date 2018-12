Gramatneusiedl wächst und wächst. Immer mehr Investoren haben Interesse an Wohnbauprojekten in der Gemeinde. Damit die Infrastruktur mit der Geschwindigkeit dieses Wachstums mithalten kann, hat die Gemeinde in der letzten Gemeinderatssitzung eine Bausperre angeordnet.

Diese betrifft sämtliche Flächen mit den Widmungen „Bauland-Wohngebiet“, „Bauland-Kerngebiet“ und „Bauland-Agrargebiet“. Zusätzlich wurde eine zweite Bausperre für das Grundstück des Automobil- und Motorradmuseums erlassen, das in der Mitterndorfsiedlung liegt.

Der Hauptgrund für Erstere sind die Parkplätze. Derzeit sind bei großen Wohnbauprojekten zwei Parkplätze pro Wohneinheit vorgeschrieben – mittlerweile ist das aber zu wenig. „Viele Familien haben schon mehr Autos. Die stehen dann auf öffentlichen Flächen“, erklärt SP-Bürgermeisterin Erika Sikora.

"Die Fläche ist riesig"

Deshalb sollen künftig ab der dritten Wohneinheit 2,5 Stellplätze pro Wohnung vorgeschrieben werden. Bis eine entsprechende Änderung des örtlichen Raumordnungs- und Bebauungsplans umgesetzt werden kann, wird es aber aufgrund diverser Behördenwege noch rund eineinhalb Jahre dauern. In der Zwischenzeit sollen deshalb nur Bauprojekte zugelassen werden, die den Regelungen der Gemeinde schon entsprechen. „Die Gemeinde hat keine Handhabe, Projekte abzulehnen. Eine Bausperre ist da die einzige Möglichkeit“, sagt Sikora.

Ähnliches gilt für die Fläche beim Museum. Investoren hätten daran bereits Interesse gezeigt. Dort ist derzeit eine 50-prozentige Bebauung möglich – diese soll im Rahmen des neuen Bebauungsplanes reduziert werden. „Die Fläche ist riesig. Es würden zu viele Familien kommen. Kindergarten und Schule könnten dem Zuzug nicht standhalten“, sagt Sikora. Letztlich solle die Bausperre „Wildwuchs verhindern“ bis der neue Raumordnungs- und Bebauungsplan in Kraft getreten ist.