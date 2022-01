Blasmusik feiert halbes Jahrhundert

Eigentlich hätte der Musikverein am vergangenen Samstag mit einem Jubiläumskonzert den 50. Jahrestag seit der Gründung vor vollem Publikum feiern wollen. Die hohen Corona-Fall zahlen haben Obmann Otto Wittner jedoch dazu veranlasst, das Konzert zu verschieben.

„Der Start in unser Jubiläumsjahr muss leider verschoben werden. Wir haben uns dazu entschieden, das Konzert entweder im April oder September durchzuführen, dies hängt von der weiteren Entwicklung ab“, erklärt Wittner im Gespräch mit der NÖN.

Seit 50 Jahren Bestandteil des örtlichen Kulturlebens

Die Entstehungsgeschichte des Vereins reicht bis in das Jahr 1972 zurück, damals wurde bei einer Gründungsversammlung Josef Blümel, Vater von Ex-Finanzminister Gernot Blümel, zum Obmann der sogenannten „Jugendmusikkapelle Gramatneusiedl“ gewählt. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die junge Musikantengemeinschaft hin zu einer Musikkapelle, die bis heute ein wesentlicher Bestandteil des Kulturlebens im Ort ist. Ab 1982 übernahm Otto Wittner den Posten des Vereinsobmanns und übt das Amt noch heute aus.

In all den Jahren konnte die Musikkapelle verschiedene Auszeichnungen erlangen, darunter zwei Mal den Ehrenpreis in Gold bei den Konzertbewertungsspielen des niederösterreichischen Blasmusikverbandes und den Sonderpreis des Landes Niederösterreich, der 1994 von Landeshauptmann Erwin Pröll verliehen wurde.

Zudem durfte der Verein bei diversen Events, unter anderem beim 40-jährigen Jubiläum des Blasmusikverbandes 1992, offiziell das Land Niederösterreich vertreten. Selbst auf internationaler Bühne durften die Gramatneusiedler aufspielen, beispielsweise beim internationalen Blasmusikantentreffen 1991 in Wien.

Ausgiebig gefeiert wurden bisher alle vergangenen Vereinsjubiläen. Deshalb steht neben dem Jubiläumskonzert auch ein zweitägiges Bezirksmusikfest in Gramatneusiedl am Programm und ein Auftritt der Blechbläsergruppe „Da Blechhaufn“ in der Sporthalle.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren